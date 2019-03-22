Одна з постраждалих у ДТП з маршруткою у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Одна з трьох постраждалих у ДТП з маршруткою, яке сталося ввечері 21 березня у столиці, перебуває у тяжкому стані. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Всіх трьох жінок госпіталізували після ДТП. Постраждалі жінки 1979, 1988 та 1989 років народження. Остання з перелічених у тяжкому стані.
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Нагадаємо, ввечері 21 березня водій маршрутки не зупинився на червоний знак світлофора на перехресті вулиць Теліги та Щусєва (неподалік станції метро "Дорогожичі"). В результаті таких дій маршрутка збила трьох жінок, які переходили дорогу.
Як повідомляв УНН, у Львові маршрутка збила на смерть 10-річну дівчинку.