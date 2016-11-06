Один человек погиб, еще один доставлен в больницу в результате ДТП в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Полтавской области в результате дорожно - транспортного происшествия один человек погиб, еще один с телесными повреждениями доставлен в больницу. Передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
"Авария произошла 5 ноября, в 21:20 на 80-м километре автомобильной дороги Полтава - Александрия, вблизи села Солоница Козельщинского района. Выездом на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - "ВАЗ-2115" и грузовика марки "Мерседес Бенц".
В результате ДТП 32-летний водитель легковушки (житель Козельщинского района) погиб на месте. 56-летний водитель грузового автомобиля (житель города Сумы) с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Также в полиции отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, три человека погибли, семеро получили ранения в результате ДТП в Харькове.