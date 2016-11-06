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Одна особа загинула, ще одна доставлена до лікарні внаслідок ДТП на Полтавщині

Одна особа загинула, ще одна доставлена до лікарні внаслідок ДТП на Полтавщині

Київ • УНН

 • 11517 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. На Полтавщині внаслідок дорожньо - транспортної пригоди одна особа загинула, ще одна з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні. Передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

“Подія сталася 5-го листопада, о21.20 на 80-му кілометрі автомобільної дороги Полтава — Олександрія, поблизу села Солониця Козельщинського району. Виїздом на місце події встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів — "ВАЗ-2115“ та вантажівки марки "Мерседес Бенц“.

Унаслідок ДТП 32-річний водій легковика (мешканець Козельщинськогорайону) загинув на місці. 56-річний водій вантажного автомобіля (житель міста Суми) з тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи”, — йдеться у повідомленні.

Також у поліції зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, троє осіб загинуло, семеро отримали поранення внаслідок ДТП у Харкові

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