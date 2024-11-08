Одна из старейших школ Одессы подверглась разрушениям от ночной атаки дронов
Киев • УНН
Лицей №125 в Одессе пострадал от атаки "Шахедов": повреждены окна, мебель, двери, крыша и система отопления. Все работники заведения успели укрыться в укрытии и остались невредимыми.
Ночная атака "Шахедами" нанесла значительные повреждения одной из старейших школ Одессы - лицея №125, который находится в микрорайоне Кривой Балки. Об этом сообщает городской совет Одессы, передает УНН.
Детали
До полномасштабного вторжения школа была полностью отремонтирована.
Во время атаки выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Несмотря на разрушения, работники заведения, в частности сторожа, остались живы - они своевременно спустились в укрытие.
Елена Буйневич, директор городского Департамента образования и науки, подтвердила, что все работники школы успели вовремя защитить себя.
Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод7 ноября 2024, 23:14 • 3431 просмотр