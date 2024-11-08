Одна из старейших школ Одессы подверглась разрушениям от ночной атаки дронов

ukenru
Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 64546 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 84148 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 109549 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 122369 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 164131 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 162665 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 130969 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 118922 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 133166 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141535 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 45152 просмотра
Документы о посещении рф во время войны Федоровым - фейк

Документы о посещении рф во время войны Федоровым - фейк

15:25 • 36725 просмотра
Помощь Украине поддерживаем «всеми силами», но есть ограничения: МиГ-29 нужен для патрулирования неба Польши - министр обороны

Помощь Украине поддерживаем «всеми силами», но есть ограничения: МиГ-29 нужен для патрулирования неба Польши - министр обороны

15:47 • 33531 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 68715 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 26216 просмотра
публикации
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 68715 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 109546 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 128269 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 126473 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

6 ноября 2024, 14:59 • 164129 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 26216 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 45152 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 101275 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 108979 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 136782 просмотра
Актуальное
Одна из старейших школ Одессы подверглась разрушениям от ночной атаки дронов

Одна из старейших школ Одессы подверглась разрушениям от ночной атаки дронов

Киев  •  УНН

00:22 • 1295 просмотра

Read in English

Лицей №125 в Одессе пострадал от атаки "Шахедов": повреждены окна, мебель, двери, крыша и система отопления. Все работники заведения успели укрыться в укрытии и остались невредимыми.

Ночная атака "Шахедами" нанесла значительные повреждения одной из старейших школ Одессы - лицея №125, который находится в микрорайоне Кривой Балки. Об этом сообщает городской совет Одессы, передает УНН.

Детали

До полномасштабного вторжения школа была полностью отремонтирована.

Во время атаки выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Несмотря на разрушения, работники заведения, в частности сторожа, остались живы - они своевременно спустились в укрытие.

Елена Буйневич, директор городского Департамента образования и науки, подтвердила, что все работники школы успели вовремя защитить себя.

Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод7 ноября 2024, 23:14 • 3431 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаУНН-Одесса
odessaОдесса