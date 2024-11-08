Одна из старейших школ Одессы подверглась разрушениям от ночной атаки дронов

Ночная атака "Шахедами" нанесла значительные повреждения одной из старейших школ Одессы - лицея №125, который находится в микрорайоне Кривой Балки. Об этом сообщает городской совет Одессы, передает УНН.

Детали

До полномасштабного вторжения школа была полностью отремонтирована.

Во время атаки выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Несмотря на разрушения, работники заведения, в частности сторожа, остались живы - они своевременно спустились в укрытие.

Елена Буйневич, директор городского Департамента образования и науки, подтвердила, что все работники школы успели вовремя защитить себя.

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