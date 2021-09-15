ОДКБ заявил, что окажет помощь Таджикистану в случае ухудшения ситуации на границе с Афганистаном
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) едины во мнении и окажут Таджикистану помощь в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
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Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане особенно беспокоит ОДКБ.
“Все государства — члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь”, — заявил Зась.
ОДКБ также призывают мировое сообщество расширить гуманитарную помощь населению Афганистана.
“В совместном заявлении стран ОДКБ содержится призыв к мировому сообществу в расширении гуманитарной помощи афганскому населению, в котором он крайне нуждается”, — сказал Зась.
Ранее
Накануне госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович выразил мнение, что воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть размещены на территории Таджикистана в целях охраны границы республики в случае обострения обстановки вокруг Афганистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая во вторник, 7 сентября, на военном параде в честь 30-летия независимости республики, обратился к военнослужащим с призывом повысить боевую готовность в условиях нестабильной ситуации в регионе на фоне ситуации в Афганистане.