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Білорусь не виключає розміщення військ ОДКБ у Таджикистані на фоні ситуації в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Збройні сили держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можуть бути розміщені на території Таджикистану з метою охорони кордону республіки в разі загострення обстановки навколо Афганістану. Таку думку висловив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфовіч у статті, опублікованій у державній газеті “СБ. Білорусь сьогодні”, пише УНН.

Деталі

Він підкреслив, що події Афганістані можуть привести до зростання транснаціональних викликів і загроз. “Подальше загострення і непередбачуваність обстановки не виключають в тому числі прийняття рішення про розміщення військових контингентів держав — членів Організації на території Таджикистану з метою охорони таджицько-афганського кордону в складі Колективних сил швидкого розгортання Центрально-Азіатського регіону колективної безпеки і Колективних сил оперативного реагування ОДКБ”, — зазначив держсекретар Ради безпеки.

За його словами, необхідно “вжити додаткових зусиль щодо зміцнення дипломатичних і військово-політичних відносин в рамках Союзної держави, ОДКБ, ШОС, а також в двосторонньому форматі з іншими зарубіжними партнерами”.

Доповнення

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, виступаючи у вівторок на військовому параді на честь 30-річчя незалежності республіки, звернувся до військовослужбовців із закликом підвищити бойову готовність в умовах нестабільної ситуації в регіоні на фоні ситуації в Афганістані.

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