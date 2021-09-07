Президент Таджикистану на святкуванні 30-річчя незалежності закликав війська бути напоготові на фоні ситуації в Афганістані

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Президент зазначив, що останнім часом ситуація в регіоні і світі викликає серйозну заклопотаність через розширення діяльності терористичних, екстремістських і радикальних організацій, міжрелігійні конфлікти, незаконний обіг наркотиків, зброї, кіберзлочинності та інших транснаціональних організованих злочинів. “У цих умовах керівництву збройних сил, правоохоронних органів і особливо Прикордонних військ необхідно здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення охорони державного кордону, громадської та державної безпеки, мирного життя народу і підтримки на високому рівні боєготовності військових частин і підрозділів”, — підкреслив Рахмон. За його словами, згідно з прогнозами, ситуація в регіоні і деяких країнах, можливо, буде ще більш гострою і напруженою.

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“Держава і уряд країни для приведення у відповідність до вимог дня і складної ситуації сучасного світу рівня боєготовності збройних сил і підвищення оборонної могутності країни здійснюють всі необхідні заходи, з цією метою використовують усі ресурси і можливості”, — сказав президент.

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В даному контексті таджицький лідер назвав найважливішим завданням поліпшення забезпечення військових частин, підрозділів і правоохоронних органів сучасною технікою і обладнанням, зброєю і військовим спорядженням, фінансової і соціальної підтримки військовослужбовців. У своєму виступі Рахмон закликав військовослужбовців не втрачати політичної пильності, постійно підвищувати рівень професіоналізму і бойової готовності, бути зразком дотримання законності, порядку і військової дисципліни.

Довідка

Військовий парад на честь 30-річчя державної незалежності Таджикистану відбувся на столичному майдані Дружби. Урочистим маршем перед главою держави пройшли більше 15 тис. таджицьких солдатів і офіцерів.