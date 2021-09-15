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ОДКБ заявило, що надасть допомогу Таджикистану у разі погіршення ситуації на кордоні з Афганістаном

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Держави — члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) єдині в думці і нададуть Таджикистану допомогу в разі загострення ситуації на кордоні з Афганістаном. Про це повідомив журналістам генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась за підсумками спільного засідання Ради міністрів оборони, Ради міністрів закордонних справ і Комітету секретарів Рад безпеки ОДКБ, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

Він підкреслив, що ситуація в Афганістані особливо турбує ОДКБ.

“Усі країни — члени ОДКБ єдині в думці і ще раз підтвердили спільну позицію. У разі загострення ситуації на південних рубежах ОДКБ Таджикистану буде надана вся необхідна військова та дипломатична допомога”, — заявив Зась.

ОДКБ також закликають світову спільноту розширити гуманітарну допомогу населенню Афганістану.

“У спільній заяві країн ОДКБ міститься заклик до світової спільноти в розширенні гуманітарної допомоги афганському населенню, якої він вкрай потребує”, — сказав Зась.

Раніше

Напередодні держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфовіч висловив думку, що військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) можуть бути розміщені на території Таджикистану з метою охорони кордону республіки в разі загострення обстановки навколо Афганістану.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, виступаючи у вівторок, 7 вересня, на військовому параді на честь 30-річчя незалежності республіки, звернувся до військовослужбовців із закликом підвищити бойову готовність в умовах нестабільної ситуації в регіоні на фоні ситуації в Афганістані.

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