Один из микрорайонов Херсона остался без тепла из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Херсоне микрорайон Корабел остался без тепла, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны рф работники не могут отремонтировать местную ТЭЦ. Об этом во время брифинга сообщила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, передает УНН.
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"(Российские военные, – ред.) обстреливают тепловые подстанции и у нас целые районы остаются без тепла. Таким образом, на прошлой неделе было единогласно принято решение на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы в микрорайоне Корабел слить воду. Сейчас нет возможности подкачать технической водой тепловую подстанцию. Это можно сделать только из реки Днепр, где наши работники не могут ступить и шага, потому что идет обстрел снайперами, из минометов, артиллерии, "Градов", - рассказала Лугова.
Детали
По ее словам, ТЭЦ возобновит работу "при первой возможности", когда работники смогут безопасно добраться до подстанции и отремонтировать ее. Луговая отметила, что это было единственное правильное решение на сегодня, поскольку предшествуют низкие температуры и морозы.
Она отметила, что по состоянию на данный момент в микрорайоне проживает около 7-8 тысяч человек.
Напомним
Сегодня, 19 декабря, российские оккупанты в очередной раз ударили по зданию Херсонской областной военной администрации.