росіяни обстріляли центр Херсона, знову пошкоджено ОВА - Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, 19 грудня, російські окупанти вкотре вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Про це написав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Телеграм, інформує УНН.
Цитата
"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав він.
Доповнення
14 грудня російські війська обстріляли з РСЗВ будівлю Херсонської ОВА – було пошкоджено два поверхи.
18 грудня від ворожого чергового обстрілу Херсона загинули двоє цивільних, а також постраждали ще четверо.