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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19269 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни обстріляли центр Херсона, знову пошкоджено ОВА - Офіс Президента

росіяни обстріляли центр Херсона, знову пошкоджено ОВА - Офіс Президента

Київ • УНН

 • 390971 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, 19 грудня, російські окупанти вкотре вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Про це написав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Телеграм, інформує УНН

Цитата 

"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав він. 

Доповнення

14 грудня російські війська обстріляли з РСЗВ будівлю Херсонської ОВА – було пошкоджено два поверхи. 

18 грудня від ворожого чергового обстрілу Херсона загинули двоє цивільних, а також постраждали ще четверо.

Українські Національні Новини

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