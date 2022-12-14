росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські війська обстріляли з РСЗВ будівлю Херсонської ОВА – пошкоджено два поверхи. Про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", – написав Тимошенко.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Доповнення
Вранці 14 грудня російські окупанти знову обстріляли Херсон, сталася пожежа на складі.