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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19281 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА

росіяни обстріляли будівлю Херсонської ОВА

Київ • УНН

 • 450857 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські війська обстріляли з РСЗВ будівлю Херсонської ОВА – пошкоджено два поверхи. Про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", – написав Тимошенко.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Доповнення

Вранці 14 грудня  російські окупанти знову обстріляли Херсон, сталася пожежа на складі.

Українські Національні Новини

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