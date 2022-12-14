россияне обстреляли здание Херсонской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские войска обстреляли из РСЗО здание Херсонской ОВА – повреждено два этажа. Об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", – написал Тимошенко.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Дополнение
Утром 14 декабря российские оккупанты снова обстреляли Херсон, произошел пожар на складе.