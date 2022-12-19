россияне обстреляли центр Херсона, снова повреждена ОВА - Офис Президента

Цитата

"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", - написал он.

Дополнение

14 декабря российские войска обстреляли из РСЗО здание Херсонской ОВА – было повреждено два этажа.

18 декабря от вражеского очередного обстрела Херсона погибли двое гражданских, а также пострадали еще четверо.