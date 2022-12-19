россияне обстреляли центр Херсона, снова повреждена ОВА - Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня, 19 декабря, российские оккупанты в очередной раз ударили по зданию Херсонской областной военной администрации. Об этом написал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Телеграм, сообщает УНН.
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"Очередная атака на центр города. Снова повреждено здание Херсонской ОВА", - написал он.
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14 декабря российские войска обстреляли из РСЗО здание Херсонской ОВА – было повреждено два этажа.
18 декабря от вражеского очередного обстрела Херсона погибли двое гражданских, а также пострадали еще четверо.