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Один з мікрорайонів Херсона залишився без тепла через обстріли

Один з мікрорайонів Херсона залишився без тепла через обстріли

Київ • УНН

 • 410687 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Херсоні мікрорайон Корабел залишився без тепла, оскільки через постійні обстріли з боку рф працівники не можуть відремонтувати місцеву ТЕЦ. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, передає УНН.

Цитата

"(Російські військові, - ред.) обстрілюють теплові підстанції і в нас цілі райони залишаються без тепла. Таким чином, на тому тижні було одноголосно ухвалене рішення на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій, щоб у мікрорайоні Корабел злити воду. Наразі немає можливості підкачати технічною водою теплову підстанцію. Це можна зробити тільки з річки Дніпро, де наші працівники не можуть ступити і кроку, бо йде обстріл снайперами, з мінометів, артилерії, "Градів", - розповіла Лугова.

Деталі

За її словами, ТЕЦ відновить роботу "при першій можливості", коли працівники матимуть змогу безпечно дістатися до підстанції та відремонтувати її. Лугова зазначила, що це було єдине правильне рішення на сьогодні, оскільки передують низькі температури та морози.

Вона зазначила, що станом на зараз у мікрорайоні проживає близько 7-8 тисяч людей.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 грудня, російські окупанти вкотре вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Українські Національні Новини

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