Один миллион украинцев не имеет прописки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сейчас миллион граждан Украины не имеют прописки, а значит, фактически, не имеют права голоса. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Еще один вызов и этих выборов, и предыдущих - это неосведомленность украинцев о том, как воспользоваться своим конституционным и одним из основных прав - выбрать власть и предоставить ей оценку на следующие 5 лет. Представьте себе - 47% молодых украинцев, которые впервые голосуют, не знают, как изменить свой избирательный адрес", - сказал министр.
По его словам, к этой категории лиц входят студенты, люди, которые переехали в другой город, кроме того, 60% переселенцев, которых в Украине 1,5 млн человек, не знают, каким образом проголосовать на выборах в 2019 году.
"Кстати, 1 млн украинцев не зарегистрированы нигде, то есть у них нет прописки. Фактически, они сейчас не имеют права голоса", - добавил чиновник.
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Напомним, почти 40 тысяч граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 138 общественным организациям.
Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на пост главы государства.