Один мільйон українців не має прописки

“Ще один виклик і цих виборів, і попередніх — це необізнаність Українців про те, як скористатись своїм конституційним і одним з основних прав — обрати владу і надати їй оцінку на наступні 5 років. Уявіть собі — 47% молодих українців, які вперше голосують, не знають, як змінити свою виборчу адресу”, — сказав міністр.

З його слів, до цієї категорії осіб входять студенти, люди, що переїхали в інше місто, крім того, 60% переселенців, яких в Україні 1,5 млн осіб, не знають, яким чином проголосувати на виборах у 2019 році.

“До речі, 1 млн українців не зареєстровані ніде, тобто у них немає прописки. Фактично, вони зараз не мають права голосу”, — додав посадовець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для військових ООС на виборах президента створять спеціальні виборчі дільниці

Нагадаємо, майже 40 тисяч громадян України скористалися правом зміни місця голосування.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах президента України 138 громадським організаціям.

Нагадуємо, 31 грудня 2018 в Україні стартував процес виборів Президента України, призначених на 31 березня 2019 року. 8 лютого ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів на посаду глави держави.