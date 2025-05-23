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Один из самых теплых дней недели: синоптики сообщили о погоде 23 мая

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В пятницу, 23 мая, в Украине будет теплая погода, но в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет достигать +20...+25 °С.

Один из самых теплых дней недели: синоптики сообщили о погоде 23 мая

В пятницу, 23 мая, синоптики обещают в Украине очень теплую погоду. Однако в некоторых регионах нашей страны пройдут дожди и даже возможны грозы. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня погоду в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сегодня будет определять активный атмосферный фронт. Именно благодаря ему в этих регионах могут пройти кратковременные дожди, днем грозы, местами значительные дожди, а сила ветра достигнет 15-20 м/с.

В других областях Украины будет господствовать высокое атмосферное давление, а это значит, что осадков там не ожидается. 

Температура воздуха днем будет достигать +20...+25 °С. В юго-восточной части Украины ожидается даже +28 °С, а на крайнем западе страны — +13...+18°.

В столице и Киевской области 23 мая будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

 Температура воздуха в Киевской области составит +20…+25°С, в Киеве прогнозируют +23…+25°С.

День морской пехоты Украины и День Героев Украины: что еще празднуют 23 мая23.05.25, 05:30 • 718 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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