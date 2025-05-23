Один із найтепліших днів тижня: синоптики повідомили про погоду 23 травня

У п'ятницю, 23 травня, синоптики обіцяють в Україні дуже теплу погоду. Проте в деяких регіонах нашої країни пройдуть дощі й навіть можливі грози. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Зазначається, що сьогодні погоду у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сьогодні визначатиме активний атмосферний фронт. Саме завдяки йому в цих регіонах можуть пройти короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, а сила вітру досягне 15-20 м/с.

В інших областях України пануватиме високий атмосферний тиск, а це значить, що опадів там не очікується.

Температура повітря вдень сягатиме +20...+25 °С. У південно-східній частині України очікується навіть +28 °С, а на крайньому заході країни — +13...+18°.

У столиці та Київській області 23 травня буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині становитиме +20…+25°С, у Києві прогнозують +23…+25°С.

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