Один із найтепліших днів тижня: синоптики повідомили про погоду 23 травня
Київ • УНН
В п'ятницю, 23 травня, в Україні буде тепла погода, але в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря сягатиме +20...+25 °С.
У п'ятницю, 23 травня, синоптики обіцяють в Україні дуже теплу погоду. Проте в деяких регіонах нашої країни пройдуть дощі й навіть можливі грози. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Зазначається, що сьогодні погоду у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сьогодні визначатиме активний атмосферний фронт. Саме завдяки йому в цих регіонах можуть пройти короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, а сила вітру досягне 15-20 м/с.
В інших областях України пануватиме високий атмосферний тиск, а це значить, що опадів там не очікується.
Температура повітря вдень сягатиме +20...+25 °С. У південно-східній частині України очікується навіть +28 °С, а на крайньому заході країни — +13...+18°.
У столиці та Київській області 23 травня буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря на Київщині становитиме +20…+25°С, у Києві прогнозують +23…+25°С.
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