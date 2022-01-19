Один из лидеров УПЛ объявил соперников на сборах в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Стала известна программа контрольных матчей "Днепра-1" на сборах в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Детали
Первый спарринг запланирован на 28 января против болгарского клуба "Берое" (Стара-Загора). Затем 4 февраля команда сыграет с черногорским "Дечичем" (Тоске), а соперник на 5 февраля уточняется.
На втором сборе планируется два насыщенных игровых дня, во время которых "Днепр-1" сыграет по два матча. 12 февраля состоятся спарринги с чемпионом Беларуси "Шахтером" (Солигорск) и чемпионом Боснии "Борацом" (Баня-Лука). На 18 февраля соперники уточняются.
Дополнение
Сборы в Турции пройдут с 23 января по 6 февраля и с 9 по 23 февраля.