Один із лідерів УПЛ оголосив суперників на зборах у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Стала відома програма контрольних матчів "Дніпра-1" на зборах у Туреччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Деталі
Перший спаринг запланований на 28 січня проти болгарського клубу "Берое" (Стара Загора). Потім 4 лютого команда зіграє з чорногорським "Дечичем" (Тузі), а суперник на 5 лютого уточнюється.
На другому зборі планується два насичених ігрових дні, під час яких "Дніпро-1" зіграє по два матчі. 12 лютого відбудуться спаринги з чемпіоном Білорусі "Шахтарем" (Солігорськ) та чемпіоном Боснії "Борацом" (Баня-Лука). На 18 лютого суперники уточнюються.
Доповнення
Збори у Туреччині відбудуться з 23 січня по 6 лютого та з 9 по 23 лютого.