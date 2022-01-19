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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Один із лідерів УПЛ оголосив суперників на зборах у Туреччині

Один із лідерів УПЛ оголосив суперників на зборах у Туреччині

Київ • УНН

 • 17087 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Стала відома програма контрольних матчів "Дніпра-1" на зборах у Туреччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.

Деталі

Перший спаринг запланований на 28 січня проти болгарського клубу "Берое" (Стара Загора). Потім 4 лютого команда зіграє з чорногорським "Дечичем" (Тузі), а суперник на 5 лютого уточнюється.

На другому зборі планується два насичених ігрових дні, під час яких "Дніпро-1" зіграє по два матчі. 12 лютого відбудуться спаринги з чемпіоном Білорусі "Шахтарем" (Солігорськ) та чемпіоном Боснії "Борацом" (Баня-Лука). На 18 лютого суперники уточнюються.

Доповнення

Збори у Туреччині відбудуться з 23 січня по 6 лютого та з 9 по 23 лютого.

Українські Національні Новини

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