Один из лучших центровых в прошлом сезоне вернулся в клуб Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Американский "бигмен" Делван Грэм вернулся в украинскую Суперлигу по баскетболу, подписав соглашение с одним из клубов, о чем сообщается на официальной странице клуба в Facebook, передает УНН.
Баскетболист, защищавший в прошлом сезоне цвета харьковского “Политехника”, присоединился к “Харьковских Соколов”. В Соколах “бигмен” будет выступать под 23 номером.
В составе “Политехника” Грэм набирал 19,7 очка и делал 11,9 подбора за игру. По подборам американец был лучшим в чемпионате Украины. Также Грэм становился лучшим игроком декабря 2018 года и участвовал в Матче звезд Суперлиги.
Заметим, что по окончании прошлого сезона в Суперлиге Грэм играл в китайском клубе “Чонкинг”, а текущий сезон начинал в аравийском “Аль-Веда”.
Добавим, сейчас “Харьковские Соколы” находятся на дне турнирной таблицы Суперлиги.