Один із кращих центрових минулого сезону повернувся в клуб Суперліги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Американський "бігмен" Делван Грем повернувся до української Суперліги з баскетболу, підписавши угоду з одним із клубів, про що повідомляється на офіційній сторінці клубу на Facebook, передає УНН.

Баскетболіст, який захищав в минулому сезоні кольори харківського “Політехніка”, приєднався до “Харківських Соколів”. У Соколах “бігмен” виступатиме під 23 номером.

У складі “Політехніка” Грем набирав 19,7 очка і робив 11,9 підбирання за гру. За підбираннями американець був найкращим в чемпіонаті України. Також Грем ставав найкращим гравцем грудня 2018 року і брав участь у Матчі зірок Суперліги.

Зауважимо, що після закінчення минулого сезону в Суперлізі Грем грав у китайському клубі “Чонкінг”, а поточний сезон починав в аравійському “Аль-Веда”.

Додамо, наразі “Харківські Соколи” перебувають на дні турнірної таблиці Суперліги.

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