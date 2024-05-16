Одесский бизнесмен приобрел пять FPV-дронов в обмен на вышиванку - Кипер

Ко Всемирному дню вышиванки Центр "Живой музей" подготовил экспозиционную вышиванку. Ее приобрел предприниматель из Одесской области, который дал за нее пять FPV-дронов для Сил обороны. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Одесская вышиванка сохранит жизнь нашим воинам! Рубашку из прошлого поста, вышитую нашими мастерицами, увидел предприниматель из Одессы. Вместо денег - дал за нее пять FPV-дронов для наших Сил обороны. Уже завтра передадим птичек бойцам. День, напоминающий, какой крепкой является наша нация - со своей культурой, историей, традициями, символами и оберегами - написал Кипер.