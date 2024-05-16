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Одеський бізнесмен придбав пʼять FPV-дронів в обмін на вишиванку - Кіпер

Київ • УНН

 • 22573 перегляди

Підприємець з Одещини обміняв вишиванку від Центру "Живий музей" на п'ять безпілотників, які будуть передані Збройним силам України.

До Всесвітнього дня вишиванки Центр "Живий музей" підготував експозиційну вишиванку. Її придбав підприємець з Одещини, який дав за неї пʼять FPV-дронів для Сил оборони. Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Одеська вишиванка збереже життя нашим воїнам! Сорочку з минулого посту, вишиту нашими майстринями, побачив підприємець з Одеси. Замість грошей – дав за неї пʼять FPV-дронів для наших Сил оборони. Вже завтра передамо пташок бійцям. День, що нагадує, якою міцною є наша нація - зі своєю культурою, історією, традиціями, символами й оберегами 

- написав Кіпер.  
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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