Одеський бізнесмен придбав пʼять FPV-дронів в обмін на вишиванку - Кіпер

До Всесвітнього дня вишиванки Центр "Живий музей" підготував експозиційну вишиванку. Її придбав підприємець з Одещини, який дав за неї пʼять FPV-дронів для Сил оборони. Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Одеська вишиванка збереже життя нашим воїнам! Сорочку з минулого посту, вишиту нашими майстринями, побачив підприємець з Одеси. Замість грошей – дав за неї пʼять FPV-дронів для наших Сил оборони. Вже завтра передамо пташок бійцям. День, що нагадує, якою міцною є наша нація - зі своєю культурою, історією, традиціями, символами й оберегами