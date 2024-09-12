Одесская область развивает альтернативную энергетику для уменьшения нагрузки на сети - Кипер

Одесская область работает над развитием альтернативной энергетики для уменьшения нагрузки на сети. Об этом рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По его словам, в регионе нет собственных источников генерации электроэнергии, а альтернативная энергетика обеспечивает лишь 23-25% потребности области. Поэтому власти области работают над поощрением предприятий и учреждений устанавливать собственные альтернативные электростанции.

"Сейчас очень мощно работаем над тем, чтобы кредитовались предприниматели, которые этого хотят. Чтобы ставили на крышах своих предприятий, учебных заведений, медицинских учреждений альтернативные источники энергии. Чтобы увеличивать генерацию и уменьшать нагрузку на центральные сети", - заявил он

Глава ОВА также подчеркнул, что большая доля электроэнергии идет на работу портов, поэтому Министерство энергетики работает над проектами их перехода на газопоршневые источники.

Напомним

Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме.