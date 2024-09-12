Одещина розвиває альтернативну енергетику для зменшення навантаження на мережі - Кіпер

Одеська область працює над розвитком альтернативної енергетики для зменшення навантаження на мережі. Про це розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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За його словами, у регіоні немає власних джерел генерації електроенергії, а альтернативна енергетика забезпечує лише 23-25% потреби області. Тож влада області працює над заохоченням підприємств та закладів встановлювати власні альтернативні електростанції.

"Зараз дуже потужно працюємо над тим, щоб кредитувалися підприємці, які цього хочуть. Щоб ставили на дахах своїх підприємств, навчальних закладів, медичних закладів альтернативні джерела енергії. Аби збільшувати генерацію і зменшувати навантаження на центральні мережі", - заявив він

Очільник ОВА також підкреслив, що велика частка електроенергії йде на роботу портів, тому Міністерство енергетики працює над проектами їхнього переходу на газопоршневі джерела.

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