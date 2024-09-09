Кіпер розповів про підготовку Одещини до зими.

Одеська область готова до зими на 75%. Влада регіону продовжує роботи щодо газопоршневих установок, щоб забезпечити котельні теплом. Про це в інтерв’ю Укрінформ розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Він уточнив, що перші газопоршневі установки мають прийти в листопаді-грудні, усього їх має бути дев´ять.

Щодо критичної інфраструктури, стовідсотково забезпечені генераторами лікарні, школи, садочки, розповів Кіпер.

"Я розумію, що це - некомфортно. Але, водночас, треба усвідомлювати, з ким маємо справу. Ворог підступно б’є і хоче вчинити бунт у країні. Я інколи дивуюся: учора прилетіла балістика і зрозуміло, що світла немає через це, а люди кричать, що світло не дає Зеленський і перекривають вулиці. Зазначу, що на деякі деталі на відновлення електросистем ми чекаємо по п'ять-шість місяців", - додав він.

Влада регіону намагається долучати до процесу міжнародних партнерів, уточнив Кіпер.

"Їх треба привозити сюди та показувати, де прилетіло. Багато з тих, хто живе за кордоном, не до кінця розуміють наші проблеми. Ми намагаємося показати їм, що таке війна. Ведемо перемовини з канадцями, французами, американцями, зокрема, відпрацьовуємо проведення телемостів.

Коли ти десь в Америці і просто почитав новини - це одне, а коли ти - впливовий конгресмен, приїхав сюди, а потім поділився побаченим з авдиторією - емоції інші. росія звикла жити так, що їй нічого не потрібно, окрім війн, і намагається загальмувати у розвитку нас. Ми ж завжди розвивалися і рухалися вперед. Україна - країна можливостей. Може, за це і страждаємо. Це має побачити весь світ", - підкреслив він.