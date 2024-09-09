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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 08:00  •  6073 просмотра

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Кипер рассказал о подготовке Одесской области к зиме.

Одесская область готова к зиме на 75%. Власти региона продолжают работы по газопоршневым установкам, чтобы обеспечить котельные теплом. Об этом в интервью Укринформ рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что первые газопоршневые установки должны прийти в ноябре-декабре, всего их должно быть девять.

Что касается критической инфраструктуры, стопроцентно обеспечены генераторами больницы, школы, садики, рассказал Кипер.

"Я понимаю, что это - некомфортно. Но, в то же время, надо осознавать, с кем имеем дело. Враг коварно бьет и хочет совершить бунт в стране. Я иногда удивляюсь: вчера прилетела баллистика и понятно, что света нет из-за этого, а люди кричат, что свет не дает Зеленский и перекрывают улицы. Отмечу, что на некоторые детали на восстановление электросистем мы ждем по пять-шесть месяцев", - добавил он.

Власти региона пытаются привлекать к процессу международных партнеров, уточнил Кипер.

"Их надо привозить сюда и показывать, где прилетело. Многие из тех, кто живет за границей, не до конца понимают наши проблемы. Мы пытаемся показать им, что такое война. Ведем переговоры с канадцами, французами, американцами, в частности, отрабатываем проведение телемостов.

Когда ты где-то в Америке и просто почитал новости - это одно, а когда ты - влиятельный конгрессмен, приехал сюда, а потом поделился увиденным с аудиторией - эмоции другие. россия привыкла жить так, что ей ничего не нужно, кроме войн, и пытается затормозить в развитии нас. Мы же всегда развивались и двигались вперед. Украина - страна возможностей. Может, за это и страдаем. Это должен увидеть весь мир", - подчеркнул он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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