Ночью российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Одесской области, а утром возобновили авиаудары КАБами по Херсонской области.
Ночью российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Одесской области, а утром возобновили авиаудары КАБами по Херсонской области, сообщили в службе связей с общественностью воздушного командования "Юг" в понедельник в Facebook, пишет УНН.
Ночью российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.
Утром оккупанты, как отмечается, возобновили авиаудары с использованием КАБов по Херсонщине.
Войска рф ударили по селу на Херсонщине: ранена женщина15 июля 2024, 06:28 • 19415 просмотров