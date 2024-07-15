Сегодня утром российские войска атаковали село Садовое Херсонской области, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщает Херсонская МВА, пишет УНН.

Около 6.30 армия рф атаковала с. Садовое Херсонской городской территориальной общины. В результате вражеского обстрела получила повреждения 70-летняя женщина, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что у женщины взрывная травма и ранена нога. У пострадавшей состояние средней тяжести. Медики оказали женщине необходимую помощь. От госпитализации она отказалась.

На момент удара россиян раненая находилась в собственном доме, который подвергся разрушениям.

Напомним

В Херсонской области российские войска обстреляли и нанесли удары по нескольким населенным пунктам, повредив жилые кварталы, медицинское учреждение, административное здание, сельскохозяйственное предприятие, газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили, ранив 8 человек.