Одесситы установили новый Национальный рекорд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Одессе установлен новый рекорд Украины - из ярко-оранжевых рабочих перчаток выложили смайл площадью около 40 квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Самій большой смайл из перчаток оранжевого цвета был создан в парке Победы. Участники установления рекорда использовали для изображения 2 тыс. 500 перчаток.
Рекорд официально зарегистрировал представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий.
На церемонию собрались сотни людей.
Напомним, 1 апреля флешмоб с мыльными пузырями устроили в Ужгороде .