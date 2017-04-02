Одесити встановили новий Національний рекорд
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Одесі встановлено новий рекорд України - з яскраво-помаранчевих робочих рукавичок виклали смайл площею близько 40 квадратних метрів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Найбільший смайл із рукавичок помаранчевого кольору було створено у парку Перемоги. Учасники встановлення рекорду використали для зображення 2 тис. 500 рукавичок.
Рекорд офіційно зареєстрував представник Книги рекордів України Дмитро Яіцький.
На церемонію зібралися сотні людей.
Нагадаємо, 1 квітня флешмоб із мильними бульбашками влаштували в Ужгороді.