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Одесити встановили новий Національний рекорд

Одесити встановили новий Національний рекорд

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Одесі встановлено новий рекорд України - з яскраво-помаранчевих робочих рукавичок виклали смайл площею близько 40 квадратних метрів.  Про це повідомляє кореспондент УНН.

 

Найбільший смайл із рукавичок помаранчевого кольору було створено у парку Перемоги. Учасники встановлення рекорду використали для зображення 2 тис. 500 рукавичок.

Рекорд офіційно зареєстрував представник Книги рекордів України Дмитро Яіцький.

На церемонію зібралися сотні людей.

Нагадаємо, 1 квітня флешмоб із мильними бульбашками влаштували в Ужгороді.

 

Українські Національні Новини

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