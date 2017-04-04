Одесситы простились с юмористом С.Олехом

Он до последнего улыбался и шутил. Таким запомнит знаменитого актера и юмориста Сергея Олеха Одесса. Его сердце перестало биться на 52-м году жизни. Актер больше года боролся с тяжелой формой онкологии. Свою болезнь не афишировал и, несмотря на боль, продолжал участвовать в съемках. Проститься с любимым комиком к Еврейскому культурному центру пришли сотни одесситов. Его любили за юмор и оптимизм.

Сергей Олех сыграл во многих художественных фильмах, был звездой театра. Популярность актеру принесли проекты "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные".

Напомним, известный одесский юморист, актер и ведущий Сергей Олех умер 2 марта.