Одесити попрощалися із гумористом С.Олехом

Він до останнього всміхався і жартував. Таким запам’ятає знаменитого актора й гумориста Сергія Олеха Одеса. Його серце перестало битися на 52-му році життя. Актор більше року боровся з важкою формою онкології. Свою недугу не афішував і попри біль продовжував брати участь у зйомках. Попрощатися з улюбленим коміком до єврейського культурного центру прийшли сотні одеситів. Його любили за гумор і оптимізм.

Сергій Олех зіграв у багатьох художніх фільмах, був зіркою театру. Популярність актору принесли проекти “Джентльмен-шоу”, “Маски-шоу”, “Голі та смішні”.

Нагадаємо, відомий одеський гуморист, актор та ведучий Сергій Олех помер 2 березня.