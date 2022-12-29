Одесскую и Днепропетровскую области перевели на экстренные отключения света

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"В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света. Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты. Оставайтесь в укрытиях и верим в ПВО и ВСУ", - написала компания в Телеграм.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.