Одещину та Дніпропетровщину перевили на екстрені відключення світла

Цитата

"На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла. Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти. Залишайтесь в укриттях та віримо в ППО та ЗСУ", - написала компанія у Телеграм.

Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.

У Києві працює ППО.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.