Одещину та Дніпропетровщину перевили на екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Одещині та Дніпропетровщині через загрозу ракетних обстрілів застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК, що надає послугу у регіонах, пише УНН.
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"На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла. Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти. Залишайтесь в укриттях та віримо в ППО та ЗСУ", - написала компанія у Телеграм.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.