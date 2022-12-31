Одещина: из-за угрозы ракетной атаки ограничено электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Из-за угрозы ракетного удара в Одесской области проводятся мероприятия по временному ограничению энергоснабжения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает УНН.
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«В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможные внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они были не продолжительными», – сообщил Марченко.
Напомним
Приблизительно в 13:10 была объявлена воздушная тревога по всей Украине.