Одещина: из-за угрозы ракетной атаки ограничено электроснабжение

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«В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможные внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они были не продолжительными», – сообщил Марченко.

Напомним

Приблизительно в 13:10 была объявлена воздушная тревога по всей Украине.



