Одещина: через загрозу ракетної атаки обмежено електропостачання

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«У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими», – повідомив Марченко.

Нагадаємо

Приблизно о 13:10 було оголошено повітряну тривогу по всій Україні.



