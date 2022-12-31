Одещина: через загрозу ракетної атаки обмежено електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Через загрозу ракетного удару в Одеській області проводяться заходи з тимчасового обмеження енергопостачання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає УНН.
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«У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими», – повідомив Марченко.
Нагадаємо
Приблизно о 13:10 було оголошено повітряну тривогу по всій Україні.