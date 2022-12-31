Повітряна тривога по всій Україні

Про пуск ракет ворогом першим повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів.

Як повідомляють ВМС ЗСУ, в Азовському морі окупанти розмістили 1 корабель, а у Середземному – 9, з яких 5 – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.

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