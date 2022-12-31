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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 38689 перегляди

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31 березня, 15:02 • 85699 перегляди

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31 березня, 12:29 • 162068 перегляди

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Повітряна тривога по всій Україні

Повітряна тривога по всій Україні

Київ • УНН

 • 560533 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Приблизно о 13:10 повітряну тривогу було оголошено по всій Україні, повідомляє УНН

Про пуск ракет ворогом першим повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів.

Як повідомляють ВМС ЗСУ, в Азовському морі окупанти розмістили 1 корабель, а у Середземному – 9, з яких 5 – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.

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Українські Національні Новини

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