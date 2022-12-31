Воздушная тревога по всей Украине

О пуске ракет врагом первым сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей.

Как сообщают ВМС ВСУ, в Азовском море оккупанты разместили 1 корабль, а в Средиземном – 9, из которых 5 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

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