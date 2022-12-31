Британська розвідка: росія може завдати масованого ракетного удару в період свят

Британці нагадали, що з жовтня Росія зберігає загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись знищити ППО України.

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«Проте існує реальна можливість того, що росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят», - вважають британці.

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Остання масована атака відбулася 29 грудня. Сили ППО України того дня збили 54 із 69 випущених росіянами ракет.