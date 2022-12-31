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Британська розвідка: росія може завдати масованого ракетного удару в період свят

Британська розвідка: росія може завдати масованого ракетного удару в період свят

Київ • УНН

 • 756234 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Росія може завдати нового масованого удару найближчими днями, щоб деморалізувати українців. Про це йдеться у зведенні розвідки Великобританії, повідомляє УНН.

Британці нагадали, що з жовтня Росія зберігає загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись знищити ППО України.

Цитата

«Проте існує реальна можливість того, що росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят», - вважають британці.

Нагадаємо

Остання масована атака відбулася 29 грудня. Сили ППО України того дня збили 54 із 69 випущених росіянами ракет.

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