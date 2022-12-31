Британская разведка: рф может нанести массированный ракетный удар в период праздников

Британцы напомнили, что с октября россии сохраняет общую схем проведения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. россия почти наверняка следует этому подходу, пытаясь сокрушить ПВО Украины.

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«Тем не менее, существует реальная возможность того, что россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников», - считают британцы.

Напомним

Последняя массированная атака состоялась 29 декабря. Силы ПВО Украины в тот день сбили 54 из 69, выпущенных россиянами ракет.