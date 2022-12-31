Кім повідомив про пуски ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про пуск ракет ворогом, повідомляє УНН.
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«Доварюємо картоплю на олів'ї. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день.
Є пуски ракет», - написав Кім у своєму телеграм-каналі.
Більше деталей поки не повідомляється. Повітряна тривога наразі оголошена в Миколаївській та Одеській областях.
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 5 ворожих кораблів.
Як повідомляють ВМС ЗСУ, в Азовському морі окупанти розмістили 1 корабель, а у Середземному – 9, з яких 5 – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.