Ким сообщил о пусках ракет

Цитата

«Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все таки попытаться испортить день.

Есть пуски ракет», - написал Ким в своем Телеграм-канале.

Больше деталей пока не сообщается. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что в Чeрном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей.

Как сообщают ВМС ВСУ, в Азовском море оккупанты разместили 1 корабль, а в Средиземном - 9, из которых 5 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.