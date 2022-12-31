Ким сообщил о пусках ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о пуске ракет врагом, сообщает УНН.
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«Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все таки попытаться испортить день.
Есть пуски ракет», - написал Ким в своем Телеграм-канале.
Больше деталей пока не сообщается. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что в Чeрном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей.
Как сообщают ВМС ВСУ, в Азовском море оккупанты разместили 1 корабль, а в Средиземном - 9, из которых 5 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.