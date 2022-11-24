Детали

Первоначально исполком отказался голосовать за данное решение, однако на втором заседании все же поддержал идею демонтажа и переноса скульптуры. Инициатором возведения Екатерины II был экс-депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан, подозреваемый в настоящее время в хищении госсредств.

По мнению начальника южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, деньги на установление скульптуры Тарпан мог получить от Россотрудничества (российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине).

На сохранении Екатерины II в Одессе настаивал президент рф Владимир Путин и “рупор кремля” Мария Захарова, которая даже "похвалила" Тарпана за установление скульптуры.

Сам Тарпан ситуацию с Екатериной II никак не комментирует. С 2017 года он находится в розыске МВД, а с этого года в базе "Миротворца" как "коррупционер и диверсант в сфере экономики", подозреваемый в связях с фсб россии.

Тарпан скрывается от украинского правосудия, по данным прокуратуры, в ОАЭ.