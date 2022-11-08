"Рупор Кремля" Марія Захарова "похвалила" Тарпана, що розшукується в Україні, за пам'ятник Катерині II

Контекст

Захарова написала, що готуючи до знесення пам'ятник Катерині II, влада України, мовляв "впевнено просуваються на шляху диктатури". Вона нагадала, що монумент відновили у 2007 році, а одним із ініціаторів цього був колишній депутат одеської міськради Руслан Тарпан.

Далі Захарова навіть процитувала його слова:

"Для мене справою честі стало відновити його в тому вигляді, в якому він був на початку XX століття, коли в 1901 на Всесвітній виставці в Парижі ця площа була визнана кращою в Європі", - нагадала Захарова слова Тарпана.

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Знесення Катерини

Про те, що пам'ятник Катерині II має "російське коріння" говорять експерти та історики. За версією начальника південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, Тарпан міг отримати гроші на його встановлення від Росспівробітництва (російського федерального агентства, яке з кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні).

За словами нардепа Соломії Бобровської, жодної культурної цінності пам'ятник Катерині II в Одесі не має, а є лише "пересувною виставкою".

Ще в липні на сайті Президента було зареєстровано петицію з вимогою знесення пам'ятника російській імператриці. Вона набрала потрібну кількість голосів, і доручення вирішити питання із монументом Володимир Зеленський адресував міській владі Одеси.

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Дуже показовим у цій історії є той факт, що Захарова, захищаючи російську імператрицю, згадує колишнього депутата одеської міськради Руслана Тарпана. Вказана особа вже близько 5 років ховається від українського правосуддя за підозрою у розкраданні бюджетних коштів у особливо великих розмірах на проекті "Глибоководний випуск".

Крім того, Руслан Тарпан запідозрений деякими депутатами у колабораціонізмі, і з цієї причини його дані внесені до бази "Миротворець".

Прокуратура Одеської області раніше анонсувала намір екструдувати Тарпана до України. За різними даними, він може перебувати в ОАЕ, Болгарії або рф.

Згідно з інформацією росЗМІ, Москву Тарпан нещодавно відвідував особисто.