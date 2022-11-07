"Зачем решение сессии, если это просто передвижная выставка?": нардеп от "Голоса" о памятнике Екатерине II в Одессе

Цитата

“Это сооружение не включает в себя ни одного культурного, национального или какого-либо другого значения. Это просто экспозиция, которая была выставлена ​​на улице 15 или 20 лет назад. Однако Труханов (мэр Одессы, – ред.) до сих пор не демонтировал ее, объясняя это тем, что 30 ноября должна быть сессия Одесского городского совета и вроде бы именно там должно приниматься это решение.

Но не решением сессии Екатерину II устанавливали в свое время. Был такой бизнесмен, депутат горсовета – Руслан Тарпан, и именно он поставил ее в свое время в Одессе за российские деньги.

Зачем решение сессии, если это просто передвижная выставка? (...) На девятый месяц войны такие вещи очень показательные и триггерят всю Украину. Тем более уже была петиция к Президенту, которую быстро поддержала общественность Украины”, – заявила Бобровская.

Контекст

В июле на сайте Президента была зарегистрирована петиция с требованием сности памятник российской императрице,которая быстро набрала нужное количество голосов.

Автор петиции отмечал, что содержание памятника стоит городу немалых денег, а сама Екатерина II "способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, ввела политику принудительной русификации и диктата чужой культуры".

За снос памятника позже выступили украинские историки и общественные деятели. Среди их аргументов, что этот памятник не имеет никакой исторической ценности.

Недавно также состоялось электронное голосование на городском одесском портале "Социально активный гражданин" относительно судьбы Екатерины II, и большинство поддержали ее снос.

Сейчас скульптуру Екатерины II накрыли черным пакетом и загородили деревянным забором.

Добавим

Инициатором установления такого памятника был тогдашний депутат Одесского горсовета, а сейчас – подозреваемый в хищении госсредств Руслан Тарпан, который мог получить деньги на установление памятника от Россотрудничества (российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине). По крайней мере, так считает начальник южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Сам же Тарпан лично утверждал, что является "заказчиком и меценатом" восстановления памятника Екатерине, потому что якобы имел такую ​​мечту, еще с юности.

Тарпан ситуацию со скульптурой никак не комментирует. С 2017 года он находится в розыске МВД, а с этого года в базе "Миротворца" как "коррупционер и диверсант в сфере экономики", подозреваемый в связях с фсб россии.

Тарпан скрывается от украинского правосудия, по данным прокуратуры, в ОАЭ.