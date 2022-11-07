"Навіщо рішення сесії, якщо це просто пересувна виставка?": нардепка від "Голосу" про пам’ятник Катерині ІІ в Одесі

Цитата

“Ця споруда не містить в собі жодного культурного, національного чи будь-якого іншого значення. Це просто експозиція, яка була виставлена на вулиці 15 чи 20 років тому. Однак Труханов (мер Одеси, – ред.) досі не демонтував її, пояснюючи це тим, що 30 листопада має бути сесія Одеської міської ради і начебто саме там має прийматися це рішення.

Але не рішенням сесії Катерину II встановлювали свого часу. Був такий бізнесмен, депутат міськради – Руслан Тарпан, і саме він поставив її свого часу в Одесі за російські гроші.

Навіщо рішення сесії, якщо це просто пересувна виставка? (...) На дев’ятий місяць війни такі речі дуже показні і тригерять всю Україну. Тим паче вже була петиція до Президента, яку швидко підтримала громадськість України”, – заявила Бобровська.

Контекст

У липні на сайті Президента була зареєстрована петиція із вимогою знесення пам'ятника російській імператриці, яка швидко набрала потрібну кількість голосів.

Автор петиції наголошував, що утримання пам’ятника коштує місту чималих грошей, а сама Катерина ІІ "сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, запровадила політику примусової русифікації та диктату чужої культури".

За знесення пам’ятника згодом виступили українські історики та громадські діячі. Серед їхніх аргументів, що цей пам’ятник не має ніякої історичної цінності.

Нещодавно також відбулося електронне голосування на міському одеському порталі "Соціально активний громадянин" щодо долі Катерини ІІ, і більшість підтримали її знесення.

Наразі скульптуру Катерини II накрили чорним пакетом та загородили дерев'яною огорожею.

Додамо

Ініціатором встановлення такого пам’ятника був тодішній депутат Одеської міськради, а нині - підозрюваний у розкраданні держкоштів Руслан Тарпан, який міг отримати гроші на встановлення пам’ятки від Росспівробітництва (російського федерального агентства, яке від кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні). Принаймні так вважає начальник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

Сам же Тарпан особисто стверджував, що є "замовником і меценатом" відновлення пам’ятника Катерині, бо нібито мав таку мрію, ще з юності.

Наразі Тарпан ситуацію зі скульптурою ніяк не коментує. З 2017 року він перебуває у розшуку МВС, а з цього року у базі "Миротворця" як "корупціонер та диверсант у сфері економіки", який підозрюється у зв'язках із фсб росії.

Наразі Тарпан переховується від українського правосуддя, за даними прокуратури, в ОАЕ.