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"Рупор Кремля" Мария Захарова "похвалила" разыскиваемого в Украине Тарпана за памятник Екатерине II

"Рупор Кремля" Мария Захарова "похвалила" разыскиваемого в Украине Тарпана за памятник Екатерине II

Киев • УНН

 • 456916 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Желание украинцев снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе не дает покоя россиянам. Один из главных "рупоров Кремля" Мария Захарова сегодня публично вступилась за монумент. Аргументируя якобы его ценность она, правда, процитировала слова подозреваемого и разыскиваемого в Украине фигуранта базы "Миротворец" Руслана Тарпана, передает УНН со ссылкой на телеграм-канал официального представителя мид рф.

Контекст

Захарова написала, что готовя к сносу памятник Екатерине II, власти Украины, мол "уверенно продвигаются на пути диктатуры". Она напомнила, что монумент восстановили в 2007 году, а одним из инициаторов этого был бывший депутат одесского горсовета Руслан Тарпан.

Далее Захарова даже процитировала его слова:

"Для меня делом чести стало восстановить его в том виде, в котором он был в начале XX века, когда в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь была признана лучшей в Европе", - напомнила Захарова слова Тарпана.

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Снос Екатерины

О том, что памятник Екатерине II имеет "российские корни" говорят эксперты и историки. По версии начальника южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, Тарпан мог получить деньги на его установку от Россотрудничества (российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине).

Со слов нардепа Соломии Бобровской, никакой культурной ценности памятник Екатерине II в Одессе не имеет, а является лишь "передвижной выставкой". 

Еще в июле на сайте Президента была зарегистрирована петиция с требованием сноса памятника российской императрице. Она набрала нужное количество голосов, и поручение решить вопрос с монументом Владимир Зеленский адресовал городской власти Одессы.

К теме

Очень показательным в этой истории является тот факт, что Захарова, защищая российскую императрицу вспоминает бывшего депутата одесского горсовета Руслана Тарпана. Указанное лицо уже около 5 лет скрывается от украинского правосудия по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на проекте "Глубоководный выпуск".

Кроме того, Руслан Тарпан заподозрен некоторыми депутатами в коллаборационизме, и по этой причине его данные внесены в базу "Миротворец".

Прокуратура Одесской области ранее анонсировала намерение экструдировать Тарпана в Украину. По разным данным, находиться он может в ОАЭ, Болгарии или рф.

Согласно информации росСМИ, Москву Тарпан не так давно посещал лично. 

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