В Одесі виконком відмовився голосувати за перенесення пам'ятника Катерині ІІ. Призначено ще одне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні виконком Одеської міської ради відмовився проголосувати рішення про переміщення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ з центру міста. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні виконком одеської міської ради відмовився проголосувати рішення про переміщення катерини з центру Одеси. Труханов призначив друге засідання на 16:00", - написав Гончаренко.
Раніше
На скульптуру Катерини II в Одесі наділи чорний пакет.
Нагадаємо
Раніше Катерину II неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами.
Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника – питання винесуть на сесію.