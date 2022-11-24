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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41545 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В Одесі виконком відмовився голосувати за перенесення пам'ятника Катерині ІІ. Призначено ще одне засідання

В Одесі виконком відмовився голосувати за перенесення пам'ятника Катерині ІІ. Призначено ще одне засідання

Київ • УНН

 • 758521 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні виконком Одеської міської ради відмовився проголосувати рішення про переміщення пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ з центру міста. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні виконком одеської міської ради відмовився проголосувати рішення про переміщення катерини з центру Одеси. Труханов призначив друге засідання на 16:00", - написав Гончаренко.

Раніше

На скульптуру Катерини II в Одесі наділи чорний пакет.

Нагадаємо

Раніше Катерину II неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами.

Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника – питання винесуть на сесію.

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